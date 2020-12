Diciamo che di neve ne è caduta, in montagna, sulle Orobie. Scenderà la quota in questo weekend, il primo di dicembre? Risponde Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’intensa perturbazione Atlantica veicolata da un esteso centro di bassa pressione localizzato in prossimità del Regno Unito, ha iniziato venerdì a colpire il nord Italia. Determinando nevicate localmente sino in pianura sui settori occidentali, e piogge unite a forti e miti venti di scirocco sulle province orientali. La persistenza di questa vasta area di bassa pressione determinerà anche nella giornata di sabato forte maltempo con piogge diffuse in pianura e abbondanti nevicate in montagna sulle Alpi, con quote variabili dai settori occidentali a quelli orientali. Maltempo che persisterà anche fra le giornate di domenica e lunedi, con nuovi rovesci in pianura e nevicate in montagna.

Sabato 5 dicembre 2020

Tempo Previsto: Tempo perturbato accompagnato da piogge anche persistenti per tutta la giornata su gran parte della regione. Nevicate anche abbondanti in montagna oltre gli 800 e 1000 metri sui settori alpini e prealpini occidentali, in deciso aumento oltre i 1500 metri dal pomeriggio sulle fasce alpine orientali. Nevicate nuovamente a bassa quota al mattino sull’Appennino Piacentino e Pavese, in aumento sino a 1000-1200 metri dalla serata.

Temperature: Temperature minime in aumento fra 4 e 6gradi in pianura, eccetto sul Pavese ove rimarranno più contenute fra i 2 e 4 gradi. Massime comprese generalmente fra 6 e 8 gradi,specie lungo le pianure centro orientali della regione, più contenute fra ovest Milanese e Pavese.

Domenica 6 dicembre 2020

Tempo Previsto: Persistono le condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato con piogge più persistenti sui settori orientali nel pomeriggio, rovesci alternati a pause asciutte altrove. Nevicate persistenti e ancora abbondanti in montagna oltre i 1200/1400 metri di quota.

Temperature: Minime stazionarie comprese fra 2 e 4 gradi in pianura, Massime senza sostanziali variazione attorno ai 4 e 6 gradi.

Lunedì 7 dicembre 2020

Tempo Previsto: Altra giornata dominata dall’instabilità e dall’aria fredda, con rovesci sparsi sia in pianura che in montagna durante l’arco della giornata. Limite delle nevicate in nuovo calo, sino a quote collinari.

Temperature: Minime in diminuzione, possibili localmente attorno agli 0 gradi in pianura sui settori occidentali, fra 0 e 3gradi sui settori orientali. Massime generalmente comprese fra i 4 ed i 6gradi, con punte possibili sino ad 8 gradi nel Mantovano.