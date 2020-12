Victor Massiah tra i papabili alla guida di Unicredit

Per quasi 12 anni, dal 1° dicembre 2008 al luglio 2020, Victor Massiah è stato consigliere delegato di Ubi Banca. Dopo l’acquisizione di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo, il nome di Massiah, 61 anni, torna alla ribalta nel mondo bancario italiano ed entra nella rosa del possibile successore del francese Jean Pierre Mustier alla guida di Unicredit.

Un ruolo di prestigio per Massiah, che conosce benissimo il mondo bancario e vanta prestigiosi appoggi nella finanza internazionale. Vanta ottimi rapporti con l’ex Ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan e conosce nei dettagli Monte Paschi di Siena che non ha mai voluto fondere in Ubi Banca. Ma ora, con il colosso Unicredit potrebbe essere l’uomo giusto per completare quell’operazione di salvataggio e rimettere la banca toscana nel circuito bancario senza l’appoggio del Tesoro.

IL PROFILO DI MASSIAH

Massiah, cittadino italiano, si è laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma con una tesi in economia internazionale. Entra nel mondo del lavoro nel 1982 alla Andersen Consulting. Nel 1989 diventa consulente all’ufficio italiano della McKinsey & Co. Nel gennaio 1997, viene assunto dal Banco Ambrosiano Veneto dove partecipa attivamente all’espansione della banca e nel febbraio 1998 ne diventa il responsabile per tutta la direzione commerciale e quindi Vice Direttore Generale. In quell’anno si realizza l’aggregazione del Banco Ambrosiano Veneto e di Cariplo e Massiah collabora alla costituzione della nuova banca (BancaIntesa), di cui diviene nel maggio del 1999 il responsabile dell’Area Mercato. Nel gennaio 2001 viene nominato Vice Direttore Generale. Nell’agosto del 2001 viene nominato Amministratore Delegato della società Intesa Bci e.Lab, cui è affidato il compito di portare il Gruppo a livelli di eccellenza nel mondo dei servizi finanziari che utilizzano le nuove tecnologie. Nell’ottobre 2002 Massiah entra a far parte del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese dove assume la carica di Direttore Generale ad inizio 2003. Il 1 aprile 2007 nasce UBI Banca dalla fusione di BPU – Banche Popolari Unite – e Banca Lombarda e Piemontese, nella quale ricopre il ruolo di Direttore Generale fino al 30 Novembre 2008 Dal 1° dicembre 2008 assume il ruolo di Consigliere Delegato in UBI Banca.

GLI ALTRI CANDIDATI PER UNICREDIT

Tra i più accreditati alla guida di Unicredit c’è Marco Morelli, che ha un curriculum di tutto rispetto e fino a poco tempo fa è stato proprio alla guida di quella Mps che qualcuno vorrebbe dare sposa ad Unicredit. C’è poi Flavio Valeri, ex Deutsche Bank; Roberto Nicastro, ex direttore generale e, infine, Carlo Vivaldi (già citato all’epoca dell’uscita di Ghizzoni) e del banker dal profilo internazionale Diego De Giorgi entrato in consiglio a febbraio scorso.