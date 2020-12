Seriate, operazione antispaccio: fermato un giovane

Continuano le operazioni della Polizia locale di Seriate per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini riguardo alla presenza di persone sospette, il primo dicembre gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito un controllo mirato nelle aree verdi di Seriate, tra cui il parco di via Venezian.

Mentre la pattuglia di pronto intervento stava transitando vicino a quella zona, gli agenti notavano alcune persone sospette aggirarsi con fare ambiguo nel parco. In particolare, veniva fermato un giovane tunisino pregiudicato, irregolare e senza fissa dimora che, pur opponendo resistenza, spintonando gli operatori nel tentativo di sottrarsi al controllo, veniva bloccato in sicurezza e sorpreso con addosso delle dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish pronte per lo spaccio, oltre alla somma di 500 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Questi soldi, di cui non è stato in grado di specificare la provenienza, verosimilmente erano frutto dell’attività di spaccio. Inoltre, il tunisino era in possesso di un telefono cellulare di ultima generazione, di cui non ha dimostrato la legittima proprietà.

Considerati i recenti precedenti a carico del giovane irregolare, l’Autorità giudiziaria, prontamente informata, disponeva il deferimento per i reati di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.