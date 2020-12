Omaggio a Stefano D’Orazio, Alessio Boni o Edizione straordinaria? La tv del 5 dicembre

Per la prima serata in tv, sabato 5 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ciao Stefano, amico per sempre”. L’ultimo concerto dei Pooh a San Siro per rivivere lo spettacolare evento del tour Reunion L’ultima notte insieme in occasione dei 50 anni della loro carriera artistica. Il concerto sarà preceduto da un’intervista a Stefano D’Orazio registrata durante il tour. Lo show prevede momenti di spettacolo dove si alterneranno esibizioni musicali della storica Band e momenti di r acconto dove si ripercorrerà la loro avventura artistica e umana. Nell’ambito della serata interverranno amici cantanti e vari ospiti.

Su Canale5 alle 21.30 “All together now – La musica è cambiata”, condotto da Michelle Hunziker

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La lista nera”: Tan, proprio nel giorno in cui vorrebbe chiedere a Bonnie di sposarlo, viene aggredito da Pope, un criminale che lui, sette anni prima, ha mandato in prigione…

Su RaiTre alle 21.45 Rai Cultura presenta “Edizione straordinaria”. Un racconto emotivo dell’Italia e del mondo attraverso le “Edizioni Straordinarie” dei notiziari Rai, dal 1954 ad oggi, nel mondo sospeso dalla Pandemia. Di Walter Veltroni.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The family man”; su Italia1 alle 21.15 “Inside out”; su La7 alle 21.15 “Al vertice della tensione”; su Rai4 alle 21.20 “Assassini nati – Natural born killers”; su Iris alle 21.10 “Il collezionista” e su Italia2 alle 21.05 “La casa 2” .

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.10 andrà in scena lo spettacolo “Il visitatore”, con Alessandro Haber e Alessio Boni. Nell’Austria del 1938, soggiogata dai nazisti, Sigmund Freud riceve la strana visita di uno sconosciuto che intende dissertare dei massimi sistemi con il padre della psicoanalisi…

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su La5 alle 20.50 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

