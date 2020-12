Alle Poste di Mapello debutta il nuovo sistema per gli accessi agli sportelli

Nell’ufficio postale di Mapello in Via Bravi 40 è stato attivato un nuovo sistema per la gestione degli accessi agli sportelli, ottimizzando l’organizzazione dei flussi dei clienti in sala.

Il nuovo sistema permette ai clienti, tramite un totem touch screen, di selezionare il tipo di operazione da effettuare in base alle proprie necessità. Attraverso uno schermo sarà possibile verificare la chiamata allo sportello.

Nell’ufficio sarà anche attivata a breve la prenotazione del ticket da remoto, tramite l’app Ufficio Postale o dal sito, in modo da presentarsi in ufficio a ridosso dell’orario scelto evitando attese. Sarà inoltre possibile prenotarsi anche utilizzando Whatsapp al numero 3715003715.

L’ufficio di Mapello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.