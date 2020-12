Sarà neve e tanta? Anche in pianura. Mentre all’alba a Bergamo è la pioggia a farla da padrona, Maurizio Signani ci spiega che tempo farà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’intensa circolazione depressionaria centrata sul Regno Unito, veicolerà venerdì una nuova e ben più intensa perturbazione che sarà in grado di generare forti venti in pianura con piogge anche persistenti e neve abbondante in montagna, fino a quote di bassa collina al mattino e localmente anche in pianura sui settori più occidentali della regione. Quota neve che subirà un’importante innalzamento dalla serata, in concomitanza con un generale rialzo delle temperature. Peggioramento che proseguirà anche nella giornata di sabato, con piogge persistenti in pianura e nevicate che seguiteranno ad essere abbondanti in montagna.

Venerdì 4 dicembre 2020

Tempo Previsto: Giornata fortemente perturbata su tutta la regione con primi fenomeni al mattino già presenti su tutta la fascia alpina e prealpina, nevose sino a quote collinari. Nevicate localmente fino in pianura invece sulle aree occidentali, Milanese compreso, in trasformazione a pioggia nel corso del pomeriggio, ma con episodi di neve possibili ancora sul Pavese occidentale nel primo pomeriggio. Piogge più deboli ed intermittenti sulle pianure centro orientali della regione. Quota neve che andrà innalzandosi ovunque in serata, attestandosi dai 1200 ai 1500metri sulle Alpi.

Temperature: Minime stazionarie comprese fra gli 0 ed i 3 gradi in pianura, Massime in generale aumento fino a punte di 8 e 10gradi in serata sui settori centro orientali lombardi, decisamente più contenute e non oltre i 4 e 5 gradi fra Pavese, ovest Milanese, Varesotto e Comasco.

Sabato 5 dicembre 2020

Tempo Previsto: Tempo nuovamente perturbato accompagnato da piogge anche persistenti per tutta la giornata su gran parte della regione, con caratteristiche più deboli e discontinue ad ovest. Quota neve in montagna in nuovo calo dalla mattinata, assestandosi generalmente attorno ai 1000metri di quota, oltre le quali le cumulate risulteranno abbondanti.

Temperature: Temperature minime attese generalmente fra 2 e 4gradi ovunque in serata, Massime fra 4 e 6gradi, con punte di 8 gradi fra Bresciano e Mantovano.

Domenica 6 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cieli generalmente molto nuvolosi o coperti su tutto il territorio, con ultime residue precipitazioni attese su est regione e sulla fascia alpina orientale al mattino, in generale cessazione fra il pomeriggio e la serata.

Temperature: Temperature stazionarie con valori minimi attesi fra 2 e 4 gradi e massime fra 4 e 6gradi.