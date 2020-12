Si calano dal tetto e svaligiano la cassaforte: colpo al Carrefour di Caravaggio

Furto da film al Carrefour di Caravaggio nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 dicembre. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nel negozio di via Treviglio calandosi dal tetto, per poi svaligiare la cassaforte presente nel locale.

Un colpo organizzato nei più piccoli dettagli, come dimostrano le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri di Treviglio che stanno lavorando sul caso.

I ladri si sono calati dal tetto utilizzando delle corde e poi, con l’aiuto di un flessibile, hanno scassinato la cassaforte. I malviventi sono riusciti a non far scattare gli allarmi presenti nella struttura, riuscendo così ad agire indisturbati: ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti del Carrefour stessi, che venerdì mattina si sono presentati regolarmente sul posto di lavoro per iniziare la giornata tra casse e scaffali.

Il bottino finora quantificato dalle forze dell’ordine è di oltre 10mila euro, ma potrebbe essere ancora più alto.

Anche il punto vendita – che solitamente resta aperto 24 ore, ma durante questo periodi di restrizioni chiude in serata -avrebbe subito alcuni danni che devono ancora essere quantificati.