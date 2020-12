Sci, primo podio stagionale in gigante per Roberta Midali

Lo sci alpino fa tappa sulle nevi dell’Alto Adige segnando il ritorno sul podio di Roberta Midali.

La 26enne di Branzi ha infatti chiuso in terza posizione lo slalom gigante FIS svoltosi a Pfelders e vinto da Carlotta Saracco.

Apparsa in ottime condizioni, la portacolori dell’Esercito ha terminato entrambe le manche alle spalle della compagna di squadra e dell’altoatesina Karoline Pichler dopo aver fermato il cronometro in 1’58”52.

La prova valida come prima tappa del Gran Premio Italia Giovani ha visto protagonista anche Alessia Guerinoni che, grazie a una seconda discesa in rimonta, ha concluso la competizione in quinta posizione.

Il circuito tricolore dedicata alla nuove generazioni ha visto mettersi in luce anche l’almennese Laura Rota che, grazie al decimo posto assoluto, ha conquistato la piazza d’onore alle spalle della bolzanina Laura Steinmair.