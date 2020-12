S.W.A.T, Inga Lindstrom o L’ultimo templare? La tv del 4 dicembre

Per la prima serata in tv, venerdì 4 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Uno di noi”: la S.W.A.T. si mette alla ricerca di Buck che è sparito da qualche giorno…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno protagonisti su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Su Italia1 alle 21.20 verrà proposta una nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live”, condotto da Zoro

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Outcast L’ultimo templare”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Arrivederci a Eriksberg”; su Iris alle 21.05 “Gran Torino”; e su Italia2 alle 21.05 “Arac Attack – Mostri a otto zampe”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night – Tiepolo 2 – La storia è resurrezione”. Una linea di continuità attraversa la storia dell’arte. Se Caravaggio era celebrato come il nuovo Giorgione, Tiepolo appare come il nuovo Veronese. A seguire “Leoncillo”: Leoncillo Leonardi, un uomo che dedica l’intera sua vita all’arte, lasciandoci sculture immense e sofferte.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai