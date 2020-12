La provincia annuncia i tempi di realizzazione della circonvallazione di Boltiere

Con il decreto del Presidente della provincia numero 262 del 30 novembre 2020, si è approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto riguardante la variante di Boltiere, ovvero la tangenziale ovest. Nella relazione, pubblicata sul sito internet della provincia di Bergamo, vengono dettagliati in modo chiaro ed esaustivo i particolari tecnici, i costi ed i tempi di esecuzione dei lavori.

La realizzazione dell’infrastruttura è prevista per il 2022. Un’opera, come già sostenuto dal Sindaco Osvaldo Palazzini, fondamentale per il territorio, che permetterà di deviare il traffico pesante dal centro di Boltiere, attivando così una successiva rivisitazione e riqualificazione di tutto il paese.

Il progetto definitivo della tangenziale ovest di Boltiere risale al primo mandato Palazzini, e anche nel corso della passata amministrazione questo non è mai stato rivisitato. Segno della bontà del progetto iniziale. L’opera, inoltre, nel corso dell’ultima campagna elettorale del 2019 è stata ritenuta più volte fondamentale da tutte le diverse liste partecipanti alle elezioni, ed ora finalmente è stata finanziata con 5 milioni di euro dal piano Marshall di Regione Lombardia.

Proprio la presenza di un progetto definitivo ha permesso alla provincia di velocizzare il più possibile l’inizio dei lavori. Infine, il costante lavoro svolto in questo anno e mezzo dell’amministrazione comunale di Boltiere, e riguardante in particolare gli espropri di alcuni terreni e la realizzazione del primo lotto, ha permesso a sua volta di accelerare i tempi con i quali la provincia è arrivata alla realizzazione dello studio tecnico-economico.