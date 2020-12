Bergamo, piano asfaltature per il 2021 su 60mila metri quadrati di strade

“Ci accingiamo – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici di Bergamo Marco Brembilla – a mettere altri 60mila metri quadrati di strade in città. Negli ultimi anni siamo intervenuti in centinaia di punti della città e gli interventi completati hanno avuto un impatto positivo sulla percorribilità e sicurezza delle strade interessate: lavoriamo anche quest’anno, dunque, nella direzione di rendere quanto più sicuro il percorso sulle strade e sulle circonvallazioni cittadine”.

L’assessore Brembilla sta illustrando il piano di manutenzioni per il 2021 di ben 1 milione di euro approvato giovedì dalla Giunta: documento che prevede infatti l’asfaltatura di ben 60.200 metri quadrati di strade in città, con lavori che dovrebbero avere avvio tra la tarda primavera e l’estate 2021: “Considero – conclude – particolarmente significativo l’intervento di rifacimento dell’asfalto su marciapiede e ciclabile di via Borgo Palazzo, ma anche la prosecuzione degli interventi di sistemazione dei colli di Bergamo e delle aree centrali della città, molto sollecitate dal frequente passaggio dei mezzi pubblici: in via Tiraboschi prevediamo anche la realizzazione degli attraversamenti pedonali in cubetti di porfido, completando l’intervento di riqualificazione avviato lo scorso anno”.

Ecco gli interventi previsti

VIA BORGO PALAZZO marciapiede/ciclopedonale 4.300,00 da viale Pirovano a via Verne 18.000,00 mq

VIA SOMBRENO e VIA PASCOLO TEDESCHI da via Madonna del Bosco a confine Comune di Paladina 8.500,00 mq

VIA GENERALE MARIENI da via San Sebastiano a via Torni 3.200,00 mq

VIA RABONI da via P. Ruggeri a via Manganoni 900,00 mq

VIA SAVIO e VIA PACINO DA NOVA da via Campagnola 1.700,00 mq

VIA BROSETA da piazza Pontida a via Nullo 2.600,00 mq

VIA GHISLANZONI da via D’Alzano a via Tiraboschi 1.600,00 mq

VIA TIRABOSCHI da largo Medaglie D’Oro a Porta Nuova 3.000,00 mq

VIA MORONI da via Carducci a via per Curnasco 12.000,00 mq

VIA PELANDI da via Rovelli a via Borgo Palazzo 2.200,00 mq

VIA TADINO da via Grumello 2.200,00 mq