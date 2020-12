Albano, aggredisce un giovane per portargli via il motorino: arrestato

Ad Albano Sant’Alessandro, giovedì, i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un 24enne, già noto per precedenti vari, che ha aggredito e ferito un 18enne per rubargli il motorino.

Intorno alle 18.30, l’uomo, originario di Scanzorosciate, dopo aver avvicinato un giovane di Trescore Balneario, appena 18enne, prima ha tentato di strappargli lo scooter sostenendo che fosse

il suo e che gli era stato rubato un mese fa – cosa poi risultata non vera -, poi lo ha aggredito con calci e pugni, desistendo solo con l’arrivo dei carabinieri della Stazione di Trescore.

Il giovane malcapitato è stato portato con l’ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate, dove è medicato e dimesso con prognosi di 15 giorni per contusioni varie al volto.

Il fermato, invece, condotto in caserma per i successivi accertamenti, è stato dichiarato in arresto per tentata rapina e lesioni personali: venerdì mattina la direttissima.