Tragedia sull’autostrada A4: morto un uomo di 41 anni

Tragedia a Bergamo, sull’autostrada A4. Un uomo di 41 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 11 nei pressi del casello d’ingresso della città, precisamente vicino all’aeroporto.

Secondo una prima ricostruzione la persona deceduta era alla guida della propria auto e stava viaggiando da Milano verso Bergamo quando ha tamponato un camion che si era appena fermato in coda a causa del cantiere in corso in quel tratto di strada.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime, tanto che sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso del 118 oltre a due ambulanze e un’automedica.

I sanitari hanno provato a rianimare il 41enne, ma non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni causate dall’incidente, l’uomo è morto sul posto.

Sull’autostrada si sono formate lunghissime code, da Dalmine a Bergamo.

Sul posto, per ricostruire in modo esatto la dinamica della tragedia, i carabinieri di Bergamo.