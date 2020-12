Dopo la neve di ieri, mercoledì, vediamo con Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo, cosa coi aspetta a Bergamo e in provincia sul fronte del tempo.

ANALISI GENERALE

La circolazione depressionaria colma di aria fredda che nella giornata di mercoledì ha determinato nevicate sino a quote di pianura, nel corso di giovedì tenderà a spostarsi verso le regioni meridionali, favorendo una temporanea cessazione dei fenomeni, seppur in un contesto di nuvolosità prevalente. Trattasi tuttavia di una pausa temporanea in quanto dal nord Atlantico è in agguato una nuova e più intensa perturbazione in grado di generare forti venti in pianura, e forti precipitazioni, specie sui settori alpini ove sono attese abbondanti nevicate.

Giovedì 3 dicembre 2020

Tempo Previsto: Cieli molto nuvolosi sin dal mattino in pianura per la persistenza di nuvolosità bassa, Schiarite prevalenti invece sulla fascia alpina e prealpina, con ultimi residui rovesci possibili sui rilievi più orientali della regione. Nel corso del pomeriggio e della serata nuovo generale aumento della nuvolosità ovunque, con primi fenomeni in tarda serata e nella notte sul Pavese, nevosi sino in pianura.

Temperature: Valori minimi stazionari compresi fra gli 0 ed i +2°C gradi in pianura. Massime in generale aumento attorno ai 6 e 8gradi.

Venerdì 4 dicembre 2020

Tempo Previsto: Tempo in forte peggioramento su tutta la regione con i primi fenomeni già nel corso della notte e del mattino specie sui settori occidentali, nevosi sino in pianura sul Pavese occidentale, Milanese occidentale, Varesotto, Olgiatese e sui rilievi Alpini e Prealpini a quote collinari. Quota neve che tenderà ad innalzarsi nel corso del pomeriggio ed in serata arrivando attorno ai 1000 e 1200 metri, specie sui rilievi centro orientali. Fenomeni più deboli ed intermittenti sulle pianure orientali, ove saranno possibili lunghe pause asciutte.

Temperature: Minime stazionarie comprese fra gli 0 ed i 3gradi in pianura, Massime fra 4 e 6gradi sulle pianure centro orientali, non oltre i 2 e 3gradi su quelle occidentali.

Sabato 5 dicembre 2020

Tempo Previsto: Giornata instabile con cieli coperti ovunque e fenomeni in fase di attenuazione nel corso della mattinata sulle aree orientali della regione, nevose fra la notte ed il mattino oltr i 1300-1400 metri di quota.

Temperature: Minime sempre stazionarie comprese fra gli 0 ed i 3 gradi in pianura, Massime in generale aumento fra 4 e 6gradi, con locali punte maggiori fra Bresciano e Mantovano.