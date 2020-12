L’ironia di Invernizzi sui deputati e la legge Zan

Saverio Tommasi, noto giornalista e reporter di Fanpage.it, sui social non le manda a dire al deputato bergamasco Cristian Invernizzi per un suo intervento in Aula.

“Onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe – si legge nell’intervento di Invernizzi, nella trascrizione della Camera riportata da Tommasi – in ossequio alla recentemente approvata ‘legge Zan’, permettetemi anche di salutare gli onorevoli colleghi che si sentono colleghe, le onorevoli colleghe che si sentono colleghi e gli onorevoli ‘collegh’ che ancora non hanno maturato una chiara identità sessuale”, con tanto di applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier.

Un’ironia che a Tommasi non è affatto piaciuta. “Questo intervento immondo – lo definisce – è stato fatto da un cosiddetto ‘onorevole’ della Lega, applaudito da tutti i suoi colleghi. Lui non si vergogna, ma io mi vergogno anche per lui. E aspetto a gloria l’applicazione della legge contro l’omotransfobia”.