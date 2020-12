Io, una giudice popolare al Maxiprocesso o Massimo Ranieri? La tv del 3 dicembre

Per la prima serata in tv, giovedì 3 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la docu-fiction “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso”, con Donatella Finocchiaro. È la vigilia di Natale del 1985 quando Francesca, insegnante che si divide tra scuola e famiglia, riceve una telefonata: è stata sorteggiata come giudice popolare del Maxiprocesso indetto dallo Stato contro Cosa Nostra. Attraverso i suoi occhi assistiamo al racconto di una pagina cruciale della storia della nostra Repubblica.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Idoli americani”: la senatrice candidata alla Presidenza, Valerie Caldwell, è bersaglio di un’auto-bomba. Maggie e Omar si mettono alla caccia dell’attentatore e cercano di capire i motivi per cui la donna è presa di mira.

Su RaiTre alle 21.20 prenderà il via “Qui e adesso”, con Massimo Ranieri. In onda dal Teatro Sistina in Roma, per l ‘occasione diventato studio televisivo, “Qui e adesso” non sarà solo il tradizionale spettacolo televisivo, ma lo spettacolo mentre si fa lo spettacolo. La formula è chiara e con una novità assolutamente irrituale: un docu-show che racconterà Massimo Ranieri e i suoi amici artisti mentre condividono la scena con racconti di vita, emozioni e talento…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.30 verrà proposta la visione del film “Harry Potter e il calice di fuoco”. Harry Potter, al suo quarto anno, viene selezionato dal Calice di Fuoco per rappresentare Hogwarts al torneo di Triwizard, in cui le varie scuole si sfidano in gare di magia. Durante il torneo, però, si presenta Lord Voldemort.

Su Italia1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Nemesi”; su La5 alle 21.05 “Natale a Bramble House”; su Iris alle 21.10 “Asher”; e su Italia2 alle 21 “Dead silence”.

Su Rai5 alle 21.15 “L’incoronazione di Dario” di Antonio Vivaldi. Direttore orchestra e clavicembalo Ottavio Dantone Regia Leo Muscato Orchestra del Teatro Regio di Torino Tra gli interpreti: Carlo Allemano, Sara Mingardo, Delphine Galou, Riccardo Novaro, Roberta Mameli, Lucia Cirillo e Veronica Cangemi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai