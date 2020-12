Il calendario del Centro Meteo Lombardo: bello e utile per sostenere gli esperti volontari

Come da tradizione ormai, il Centro Meteo Lombardo propone un calendario. Quella del 2021 è già la diciassettesima edizione, perfezionato di anno in anno cercando di migliorarlo nei dettagli anche grazie ai suggerimenti dei lettori.

Nello specifico stavolta è stata recepita la richiesta di concedere più spazio agli eventuali appunti giornalieri. Questo perché il calendario CML non deve essere solo un gadget che si riceve in cambio di un’offerta e poi si dimentica nel cassetto. Anzi, no solo va appeso con orgoglio in casa o in ufficio ma anche regalato ad amici e parenti, con la sicurezza che sarà gradito anche da chi non è appassionato di meteorologia.

Ai lettori si rivolgono i volontari del centro: “La meteorologia è per noi una meravigliosa scienza e una grande passione: non possiamo (e non vogliamo!) farne un business. La nostra vera risorsa sono i lettori come te, che ogni giorno ci seguono e che speriamo apprezzino quello che facciamo. A te chiediamo, una volta l’anno, di aiutarci con un’offerta ricevendo in cambio il nostro calendario. Con la tua donazione contribuirai a mantenere liberi e gratuiti i nostri servizi e ci aiuterai a promuovere la diffusione della meteorologia quale patrimonio culturale comune”.

Ecco quindi l’edizione 2021, come da tradizione in formato A3 (29.7 x 42 cm) su carta patinata extra (250 g/mq).

Per richiederlo ➡ http://cml.to/calendario