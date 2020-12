EFI Reggiani integra l’assistenza da remoto con realtà aumentata

Grazie ad oltre 70 anni di esperienza e di ricerca costante dell’eccellenza tecnologica, EFI Reggiani fornisce in tutto il mondo soluzioni integrate per il mercato tessile basate sullo sviluppo di processi sostenibili. Oggi EFI Reggiani dispone di una risposta completa per le necessità dell’intero processo produttivo, partendo dal pretrattamento del tessuto, alla stampa fino ad arrivare al finissaggio. Il Gruppo progetta e produce in Italia e vende in tutto il mondo macchine tessili di alta qualità adatte a ogni tipo di substrato e applicazione che spaziano dalle macchine da stampa digitali e analogiche, agli inchiostri a base acqua, fino alle macchine per il pre-post trattamento dei tessuti, inclusi sistemi di lavaggio, candeggio, tintoria, e soluzioni per la tintura e il mercerizzo del denim. L’innovazione è il fulcro dei prodotti di EFI Reggiani e il risultato di una ricerca costante, volta a migliorare la produttività, l’affidabilità e la qualità delle macchine, ottimizzare i processi riducendo i consumi di acqua ed energia, nonché l’impatto ambientale.

La continua ricerca di soluzioni all’avanguardia ha spinto l’azienda a evolvere anche nei mesi recenti caratterizzati dalla pandemia.

Il periodo complicato che stiamo attraversando in cui sia per motivi sanitari che per disposizioni governative i viaggi sono stati fortemente limitati è stato trasformato da EFI Reggiani in un’opportunità di proseguire nel percorso della digitalizzazione ed è diventato un trampolino di lancio per adottare nuove misure di assistenza da remoto.

Esportando più del 90% del proprio fatturato, i clienti di EFI Reggiani oggi si trovano in ogni parte del mondo e la loro necessità di ottenere supporto tempestivo e diagnostica in tempo reale è stata il propulsore dello sviluppo del servizio di assistenza remota negli ultimi anni. Nei mesi scorsi tuttavia si è deciso di integrare l’offerta basata sulla connessione diretta con le macchine installate sul campo e il controllo da remoto con un software innovativo capace di ampliare tale esperienza tramite la realtà aumentata.

Assistenza audiovisiva bidirezionale tra il tecnico del cliente e gli specialisti di EFI Reggiani per intervenire direttamente sulla macchina come se fossero sul posto, visualizzazione in tempo reale di documenti e schemi elettrici, segnalazione virtuale dei componenti nel campo visivo dell’utente attraverso l’utilizzo di frecce e cerchi e la possibilità di condividere in tempo reale lo schermo del proprio dispositivo tramite pc, tablet, telefono e smartglass sono alcune delle funzionalità implementate.

“L’obiettivo è quello di utilizzare metodologie di lavoro sempre più efficaci in grado di migliorare l’efficienza e garantire soluzioni immediate, riducendo il tempo di intervento e risoluzione del caso e in alcuni casi eliminando tempi di trasferta a vantaggio della produttività” spiega Vincenzo Marino, Service Director di EFI Reggiani “Grazie anche a questa innovazione EFI Reggiani è in grado di aumentare la soddisfare dei propri clienti e migliorare la customer experience complessiva, confermando la qualità ed elevata professionalità dei servizi offerti”.

Prosegue Marino “Da diversi anni la nostra capacità di assistenza remota ci differenzia ed il nostro team di Supporto Tecnico a Grassobbio è in grado di collegarsi in tempo reale a tutte le nostre macchine in giro per il mondo ed assistere il cliente a distanza, aiutarlo nell’ottimizzazione delle prestazioni e della qualità di stampa. I nuovi strumenti di realtà aumentata ci permettono di fare un ulteriore passo avanti ed estendere la capacità di troubleshooting anche agli aspetti meccanici ed elettrici, guidando il cliente nella risoluzione e riducendo sostanzialmente i tempi di fermo macchina”.

Nelle scorse settimane sono stati effettuati i primi test con clienti che hanno fornito feedback positivi e hanno espresso grande apprezzamento per questa evoluzione.

Grazie a soluzioni moderne ed efficienti, EFI Reggiani semplifica il rapporto e la collaborazione con i propri clienti offrendo loro un’esperienza di servizio senza pari e conferma l’importanza strategica all’interno della propria offerta del assistenza post-vendita, da sempre fiore all’occhiello ed elemento di differenziazione dei propri prodotti.