Covid, in Lombardia 3.751 casi e 347 morti: a Bergamo 104 nuovi positivi

Nel giorno in cui in Italia si registra l’impressionante dato di 993 decessi, la Lombardia non fa eccezione: 347 morti nelle ultime 24 ore.

Giovedì 3 dicembre sono emersi 3.751 nuovi casi (10,3%): 3.869 i guariti/dimessi, con il numero degli attualmente positivi in calo (-465) a 118.331.

Milano, Como e Varese le province più colpite: a Bergamo 104 nuovi positivi.

Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-197) sia nelle terapie intensive (-19). Il numero dei tamponi effettuati è 36.271.

I dati di giovedì 3 dicembre:

– i tamponi effettuati: 36.271 totale complessivo: 4.179.837

– i nuovi casi positivi: 3.751 (di cui 358 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 278.058 (+3.869), di cui 6.110 dimessi e 271.948 guariti

– in terapia intensiva: 836 (-19)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.025 (-197)

– i decessi, totale complessivo: 22.626 (+347)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.311, di cui 495 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 269;

Como: 457;

Cremona: 74;

Lecco: 68;

Lodi: 121;

Mantova: 86;

Monza e Brianza: 323;

Pavia: 299;

Sondrio: 95;

Varese: 454