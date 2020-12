Sanificazione anti-Covid in omaggio, Vp Cleaning: “Ottimi risultati dalla nostra campagna”

Una comunicazione è efficace quando riesce ad arrivare ai destinatari. Bergamonews raggiunge questo obiettivo sia nella diffusione delle notizie sia in ambito pubblicitario e, in questo caso, aiuta le aziende a intercettare, fidelizzare e ampliare la propria clientela.

Ed è sempre motivo di soddisfazione constatare il raggiungimento dei loro obiettivi, come nel caso dell’impresa di pulizie Vp Cleaning che, attraverso il nostro quotidiano, ha pubblicizzato la campagna “Restart”, che ha lanciato per aiutare le aziende del territorio a ripartire. Con questa iniziativa, che si può ancora attivare e proseguirà finchè l’epidemia non sarà finita, offre in omaggio la prima sanificazione certificata anti-Covid a chi diventa suo cliente per le pulizie di manutenzione ordinaria. Inoltre, vengono applicati prezzi ribassati per tutte le sanificazioni, che sono particolarmente importanti per garantire l’igiene nei luoghi di lavoro.

Vp Cleaning ha raggiunto un nuovo record: 1 milione di impression (visualizzazioni) e 735 click sul suo sito in meno di sette giorni, con una notevole visibilità che ha generato concreti riscontri economici. Christian Villa, responsabile commerciale di Vp Cleaning, spiega: “La nostra comunicazione ha avuto risultati molto positivi e ringraziamo Bergamonews per l’opportunità che ci ha dato. Diversi nostri clienti hanno letto l’articolo ed è piaciuto: ha incentivato tante realtà a conoscerci e approcciarsi con noi. Molte aziende stanno beneficiando della promozione che abbiamo lanciato ed è ancora in essere”.

Infine, Villa conclude sottolineando un concetto che ritiene particolarmente significativo in base all’esperienza che ha acquisito negli anni: “La pubblicità è importante, innesca e alimenta il passaparola dei clienti e fa la differenza perchè apre tante porte. Vedendo i risultati posso dire che pensare di non fare pubblicità per risparmiare è come fermare l’orologio pensando di bloccare il tempo”.