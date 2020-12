Proposte per il PGT di Bergamo e sostegni per le famiglie in lockdown: il notiziario Cisl

Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl

Il punto della Segretaria

Nonostante la lezione della prima ondata, anche nella seconda la Lombardia è risultata impreparata. Vaccini e RSA i punti più dolenti nell’editoriale di Caterina Delasa

PGT di Bergamo: banco di prova per FNP

“La città del futuro sarà una città “smart”, con spazi verdi e ampie zone pedonali, con la frequente possibilità di sostare e riposare, di passeggiare in sicurezza; trasporti efficienti e senza barriere; nuove opzioni abitative, per consentire ai cittadini di “invecchiare sul posto”

Sono questi i “desiderata” dei pensionati delle sezioni cittadine di CGIL CISL UIL.

In questi giorni, i responsabili di FNP SPI e UILP hanno infatti presentato alla Giunta le proprie proposte per “arricchire il Piano di Governo del Territorio”, ovvero lo strumento che ridisegnerà l’urbanistica (e i contenuti) della città dei prossimi anni, secondo i piani del progetto “Città a misura di anziano”.

Donne e lavoro durante la pandemia

600 contatti ai centri antiviolenza sul territorio bergamasco; dati sovrapponibili al dato dello scorso anno, quando, però, non ci sono stati quasi quattro mesi di chiusura totale. In questi 10 mesi del 2020 abbiamo avuto 1 donna uccisa ogni 3 giorni delle quali non ricordiamo nemmeno il loro nome e la loro città.

Il lavoro femminile al tempo del Covid ha di fatto riportato indietro nel tempo le lancette degli orologi e dei bioritmi delle donne.

Le quarantene, i lockdown e gli home working imposti, hanno riportato le donne in casa, tra le mura domestiche, facendo fare loro un salto nel passato e in alcuni casi questo “ritorno in casa” tutto tipico al femminile, ha fatto parlare TV e stampa, negli spazi dedicati alla cronaca nera. La convivenza forzata in casa ha esasperato situazioni già in bilico e poco in equilibrio.

CISL Bergamo ne ha parlato in occasione della ricorrenza del 25 novembre

INAS: sostegno alla famiglia in lockdown

Quali sostegni per la famiglia durante il lockdown. Risponde i patronato INAS di Bergamo