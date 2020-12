Previsioni meteo dedicate alla neve: il nuovo servizio per gli amanti degli sport invernali

La stagione invernale sta per iniziare e le prime nevicate sono nell’aria. SCOTT Italia mette la freccia e presenta il nuovo servizio offerto in collaborazione con 3B Meteo. In questo modo, nonostante le problematiche dovute al Covid-19, non si è impreparati all’arrivo della prima neve della stagione.

Un alert di 3B Meteo fornirà una video-previsione da 1 minuto e verrà diffusa sui canali di comunicazione SCOTT. Il team di meteorologi, capitanati da Paolo Corazzon, offrirà periodicamente una vera e propria previsione dedicata alle precipitazioni nevose con focus sugli accumuli e sulle località interessate.

Questo servizio, che partirà nel mese di dicembre e sarà un appuntamento fisso fino alla prossima primavera, sottolinea l’impegno e la volontà di SCOTT nell’offrire a tutti gli amanti degli sport invernali non solo i prodotti giusti per vivere la neve ma anche una serie di contenuti volti a migliorare l’esperienza in questo ambiente.

Nicola Gavardi, PR & Communication Manager SCOTT Italia afferma: “Siamo convinti che questo progetto ha in serbo grandi potenzialità e segue la nostra mission: offrire contenuti e servizi sempre più mirati al consumatore. 3B Meteo è il miglior partner con cui iniziare questa nuova avventura e siamo certi che il team di meteorologi offrirà un servizio premium a tutti gli appassionati di sport invernali”.

Siete pronti? Non resta che controllare le previsioni, consultare il bollettino valanghe della propria regione, prendere gli attrezzi SCOTT e partire (appena sarà possibile), per la propria giornata di Back-Country.

Foto copertina di Fabian Bodet