Omaggio a Proietti, Il silenzio dell’acqua o La battaglia di Legnano? La tv del 2 dicembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 2 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Gigi Proietti l’ultimo re”. Un omaggio a Gigi Proietti a un mese dalla sua scomparsa, una celebrazione sorridente e nostalgica del grande mattatore in cui alcuni compagni di viaggio della sua lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo gli rendono onore con una serie di testimonianze e di racconti inediti. Il racconto delle memorie è alternato con alcuni dei momenti più belli degli ultimi due spettacoli televisivi che hanno avuto Gigi Proietti come protagonista principale.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “L’Alligatore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il corriere colombiano”: un giovane colombiano, fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia, viene trovato in possesso di cocaina e confessa che doveva consegnarla alla pensione “Zodiaco”… Alligatore, Rossini e Max portano avanti le loro ricerche sul caso del corriere colombiano. I tre amici scoprono che nella faccenda è coinvolta la narcos Rosa Gonzales, detta la Tía…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia news speciale”.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Il silenzio dell’acqua”, con Ambra e Giorgio Pasotti: da stasera la fiction si sposta il mercoledì in prima serata, dunque non andrà più in onda il venerdì.

Luisa e Andrea vengono a scoprire che era stata Katja a pagare Rocco; infatti i due erano amanti e la misteriosa proprietaria del resort aveva fatto sì che Sara scoprisse la loro storia. Su suggerimento di Andrea, Roberta non può fare altro che rivelare al figlio Matteo che Elio avrebbe voluto fargli da padre ma la donna – giudicandolo inaffidabile – lo aveva allontanato.

Al funerale di Sara e Luca si presenta anche una Beatrice straziata dal dolore e che, subito dopo, rivela ad Andrea e Luisa di sapere che Rocco possedeva un’arma che teneva in casa. In effetti, anche Giulia conferma a Luisa che il fratello Luca aveva una pistola.

Elio ottiene da Matteo di poterlo riconoscere come padre. Il bel momento viene festeggiato anche con Roberta in Slovenia, a casa di Elio. Intanto, però, le indagini su Luca rivelano che il ragazzo faceva il contrabbandiere e che anche la madre ne era rimasta coinvolta.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “The legend of Tarzan”; su Rai4 alle 21.20 “La vedova Winchester”; su La5 alle 21.05 “The royal saga” e su Iris alle 21.05 “Magic in the moonlight”.

Su Rai5 dalle 21.15 andrà in scena “La battaglia di Legnano” di Verdi nell’allestimento firmato da Walter Pagliaro. Sul podio il maestro Nello Santi, nel cast Manrico Signorini, Luciano Leoni, Angelo Nardinocchi, Ezio Maria Tisi, Giorgio Cebrian, Elisabete Matos, Cesar Hernandez, Francesco Palmieri.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.45 la serie “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Dragon Ball GT”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.