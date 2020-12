Cosa davvero crea un legame tra te e il tuo animale?

Come sapete sono una grande amante degli animali. Sin da bambina sono sempre cresciuta con un amichetto peloso vicino: ho avuto cani, gatti, criceti, roditori domestici, conigli e una volta ho persino avuto due piccoli pulcini.

Ad oggi non potrei mai immaginare la mia vita senza qualcuno che corre per casa; senza nessuno che mi fa le fusa o che festeggia il mio ritorno dopo una giornata passata lontano.

A volte, prima di andare a letto, cerco di dare una spiegazione al legame che sento nei confronti dei miei animali e davvero non riesco a trovare una soluzione logica.

Gli animali hanno il potere di capirti e di entrarti nel cuore con una leggerezza così potente, da farli restare lì per sempre.

Ogni animale crea con il proprio padrone un legame speciale. Un legame fatto di sguardi, carezze e presenze. Presenze che non necessitano di parole eppure sono così limpide e indispensabili.

Credo sia difficile capire quale sia il fattore che porta alla creazione di questo legame.

Io banalmente mi sono sentita legata con ogni animale che ha vissuto sotto il mio tetto. Quindi se dovessi provare a trovare una risposta, risponderei che sono proprio loro a dare vita a questo magico rapporto. Sono proprio loro che, indipendentemente da grandezza e tipologia, sanno starti vicino.

Se poi vogliamo essere sinceri fino alla fine, è giusto ammettere che ogni legame è speciale a modo suo. Ci sarà sempre qualcuno che, con il suo passaggio, lascerà un ricordo più forte, ma questo non significa che agli altri si è voluto meno bene, anzi. Bisogna saper trovare quel particolare che rende quella connessione così unica e speciale.

Sì, perché ogni rapporto è unico e non replicabile. Le sensazioni che si provano nei confronti di un animale, non saranno mai uguali a quelle provate nei confronti di un altro peloso.

Ogni animale sa farti provare qualcosa di diverso, ed è anche per questo che non mi stanco mai di accogliere qualcuno di nuovo nel mio cuore.

Si sta avvicinando il natale. Fate un regalo a voi stessi e adottate!

Sì, adottate e portate amore e gioia nelle vostre vite.

E se non potete farlo, magari perché non avrete tempo o spazio, fate un salto ad un canile o ad un gattile. Non avete idea della felicità che portereste a far visita ad un animale senza una famiglia. Non avete idea dello stupore che vedreste nei suoi occhi quando, durante una passeggiata, deciderete di fargli una carezza.

Anche se breve, anche qui parliamo di legami. Legami che seppur, momentanei, sono comunque potenti.

Insomma, sono qui che scrivo e ho una micetta sulle gambe, un cane vicino e un gatto che vuole farmi a tutti i costi le fusa. Cosa potrei chiedere di più?