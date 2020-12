Bergamo Film Meeting: le date della nuova edizione

La 39ª edizione di Bergamo Film Meeting si svolgerà dal 24 aprile al 2 maggio 2021, nelle forme che saranno consentite dalle normative vigenti in quel periodo. Più tempo a disposizione, dunque, per iscrivere i propri film: la deadline della Call for Entries per i concorsi (Mostra Concorso e Visti da vicino), che presenteranno opere provenienti dal panorama internazionale e inedite in Italia, è infatti posticipata a venerdì 29 gennaio 2021.

La Mostra Concorso vede protagonisti lungometraggi di finzione (minimo 60′) in anteprima italiana, mentre Visti da vicino lungometraggi documentari (minimo 50′) — in anteprima italiana.

L’iscrizione alla selezione è gratuita.

Per avere ulteriori informazioni, consultare il regolamento e iscriversi clicca qui.

Premio Ermanno Olmi: la serata di premiazione

Provengono da Stati Uniti, Russia, Cina e Cambogia, a cui si aggiungono numerosi Paesi europei e una consistente partecipazione italiana, le quasi 100 opere, tra fiction, documentari e film d’animazione, in concorso per la seconda edizione del Premio Ermanno Olmi destinato a promuovere e valorizzare i cortometraggi di giovani registi.

Boys don’t cry di Bobbie Faren Müller, Daily breath di Anna Spacio, Eggshell di Ryan William Harris e Pull it, sharpen it di Marta Aitana Schmidt Yanez sono i 4 film finalisti a cui giovedì 10 dicembre la giuria composta da Claudio Santamaria, Angelo Signorelli, Barbara Rossi , Monica Corbani e Maria Grazia Recanati assegnerà il Premio Ermanno Olmi e la menzione speciale all’opera più significativa inerente il tema del rapporto tra Uomo e Natura e il recupero di antichi mestieri.

Si potrà seguire gratuitamente sia la cerimonia di premiazione, che sarà ospitata a partire dalle 18.30 sul canale YouTube di Bergamo Film Meeting e durante la quale saranno proiettate le 4 opere finaliste del concorso, sia guardare (in esclusiva per l’Italia) sulla piattaforma RaiPlay – grazie alla disponibilità della Rai – Torneranno i prati, l’ultimo lavoro a soggetto di Ermanno Olmi con Claudio Santamaria.