Ancora sigarette di contrabbando a Orio al Serio: sequestrati 847 pacchetti

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bergamo, in servizio alla Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio, hanno sequestrato, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, 847 pacchetti di sigarette American Legend (84 stecche + 7 pacchetti) per complessivi 16,940 chili.

Le stecche sono state rinvenute in tre bagagli provenienti da Il Cairo, non ritirati e abbandonati sul nastro bagagli della Sala Arrivi Internazionali al fine di eludere i controlli.

A seguito del rinvenimento è stata inoltrata all’Autorità Giudiziaria la denuncia per contrabbando contro ignoti, per tentata introduzione nello Stato di tabacchi lavorati esteri, in misura eccedente la franchigia e sottrazione al controllo doganale.

Un’operazione simile a quella che, circa un mese fa, ha portato alla denuncia di un cittadino egiziano in arrivo ancora da Il Cairo.