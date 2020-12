Tre bimbi con sindrome Kawasaki a Como, uno trasferito a Bergamo

Tre bambini di 5, 3 e 2 anni, residenti nel Comasco, sono stati ricoverati nelle scorse ore all’ospedale Sant’Anna di Como con sindrome di Kawasaki potenzialmente correlata al Covid-19, secondo quanto riferisce l’Asst Lariana.

Per due di loro si è reso necessario il trasferimento nelle terapie intensive pediatriche di Bergamo e Milano, all’ospedale Buzzi, stante l’interessamento infiammatorio del tessuto cardiaco (miocardite), mentre il terzo bimbo è tuttora ricoverato al Sant’Anna dove si stanno ultimando gli accertamenti.

In totale, all’ospedale Papa Giovanni sono 3 i bimbi ricoverati con questa sindrome: due in dimissione ed in buone condizioni di salute, riferiscono i sanitari.