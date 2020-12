Solidarietà

Santa Lucia, una box made in Bergamo per i cittadini in difficoltà

Nel kit per Santa Lucia e l'asinello si trovano i prodotti di tre aziende bergamasche che hanno deciso di contribuire con i loro prodotti e i proventi verranno destinati alla Onlus Missione Calcutta in aiuto delle famiglie in difficoltà del territorio bergamasco