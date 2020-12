Lombardia, importante calo delle terapie intensive (-30): a Bergamo 129 nuovi positivi

Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-91) sia nelle terapie intensive (-30). Il numero dei tamponi effettuati è 34.811 e 4.048 sono i nuovi positivi (11,6%). I guariti/dimessi sono 8.174.

A Bergamo ci sono stati 129 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore.

I dati di martedì 1 dicembre:

– i tamponi effettuati: 34.811, totale complessivo: 4.107.489;

– i nuovi casi positivi: 4.048 (di cui 189 ‘debolmente positivi’ e XX a seguito di test sierologico);

– i guariti/dimessi totale complessivo: 268.702 (+8.174), di cui 5.954 dimessi e 262.748 guariti;

– in terapia intensiva: 876 (-30);

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.342 (-91);

– i decessi, totale complessivo: 22.104 (+249).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 885, di cui 342 a Milano città;

Bergamo: 129;

Brescia: 159;

Como: 893;

Cremona: 41;

Lecco: 108;

Lodi: 111;

Mantova: 126;

Monza e Brianza: 212;

Pavia: 230;

Sondrio: 41;

Varese: 1.036.