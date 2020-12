Ingressi nelle aziende: un totem smart controlla febbre, mascherina e registra gli accessi

A seguito delle disposizioni per il Covid-19, la tutela dei visitatori è diventata un nodo cruciale per ogni realtà, un aspetto che diventa problematico in assenza di strumenti sufficientemente adeguati. Ed è proprio per questo che Libemax, realtà bergamasca che da oltre sette anni sviluppa soluzioni hi-tech a supporto delle imprese, ha ideato App Registro Visitatori, un sistema elettronico in grado di rispettare le normative sulla Privacy e le procedure da osservare in materia di salute e sicurezza.

“Mediante l’applicazione – descrive l’amministratore delegato Daniel Maida – clienti, fornitori e dipendenti possono accedere registrandosi con i propri dati, un codice, un QR Code o il riconoscimento facciale. Numerosi i vantaggi: la società acquisisce non solo una veste tecnologica, ma anche uno strumento smart per osservare il distanziamento sociale e tutte le norme in vigore”.

Il focus sempre riposto sull’innovazione si rileva nelle continue implementazioni: “Ultima novità – annuncia Maida – la compatibilità con i termoscanner dotati di relè”.

Molte le aziende in possesso di una termocamera per la misurazione della febbre e la rilevazione dei dispositivi di protezione individuale, ma ancora poche quelle che ne sfruttano a pieno le funzionalità. Grazie alla App e alla sua integrazione con la strumentazione in uso, da oggi è possibile garantire la completa sicurezza di chi accede in azienda: per effettuare l’ingresso, infatti, il visitatore deve prima sottoporsi alla verifica effettuata dal termoscanner: solo superato questo controllo verrà attivata la App per la registrazione dei dati della persona, cui saranno fatti altresì visionare ed approvare tutti i documenti previsti. Completata la procedura, sarà consentita l’apertura automatica di porte, varchi, cancelli collegati domoticamente alla piattaforma.

Libemax ha inoltre studiato una piantana dal design moderno dalle mensole facilmente regolabili per sorreggere il termoscanner, il tablet ove è installata App Registro Visitatori e diversi tipi di erogatori di gel igienizzanti. “La prova è gratuita – conclude – poiché la scelta di rimanere con noi è affidata alla sperimentazione diretta della nostra assistenza, della semplicità dei nostri sistemi e della lunga esperienza che ci contraddistingue”.