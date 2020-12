Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo: aperto il nuovo bando

Il bando per entrare nell’Incubatore d’Impresa di Bergamo Sviluppo, il progetto finanziato della Camera di Commercio di Bergamo che accompagna aspiranti e neoimprenditori a realizzare o sviluppare il proprio progetto imprenditoriale è aperto. L’Incubatore, ubicato all’interno del POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica della provincia di Bergamo, si trova a Dalmine.

Offre spazi attrezzati, laboratori e un sistema integrato di servizi, con l’obiettivo di agevolare la costituzione, l’ingresso e l’espansione sul mercato delle startup insediate. Per facilitare l’avvio del progetto imprenditoriale l’Incubatore mette a disposizione dei partecipanti di ogni annualità percorsi di formazione e accelerazione per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali, consulenza personalizzata per colmare gap conoscitivi e approfondire aspetti gestionali utili alla realizzazione dell’idea imprenditoriale, supporto promozionale, grazie allo spazio dedicato sul web e nei materiali di comunicazione realizzati nell’ambito dell’iniziativa e alla possibilità di partecipare a fiere, networking con realtà già presenti all’Incubatore e al Polo Tecnologico.

Due le sezioni del progetto: la prima destinata a supportare l’avvio di iniziative imprenditoriali nel settore del terziario (sezione 1), la seconda ad accompagnare progetti a elevato contenuto tecnologico nel settore manifatturiero (sezione 2).

Destinatari del bando sono aspiranti imprenditori, start up innovative e imprese (attive da non oltre 12 mesi per la sezione 1 e da non oltre 36 mesi per la sezione 2), che desiderano operare, o operano, prevalentemente in attività a carattere innovativo. La selezione dei candidati verrà effettuata sulla base di alcune priorità: carattere innovativo dell’iniziativa, capacità di creare auto-occupazione e sviluppo, validità del progetto imprenditoriale nel tempo, curriculum e abilità potenziali dei proponenti, fattibilità e originalità della proposta.

“Sono 20 anni che il nostro Incubatore – spiega il presidente di Bergamo Sviluppo Angelo Carrara – sostiene la voglia di creazione d’impresa del territorio bergamasco: lo scorso anno 25 imprese, appartenenti alle 2 sezioni dell’iniziativa, hanno fatto parte del progetto, ma sono ormai oltre 160 le idee supportate dal 2001 ad oggi. Il 2020 non è certo stato un anno semplice, ma le idee non mancano. E le startup hanno nel proprio DNA la capacità di adattarsi al cambiamento, e in molti casi fanno del cambiamento la propria spinta propulsiva perché vanno a cogliere nuove opportunità di business. L’Incubatore offre servizi e accompagnamento che possono aiutare gli aspiranti imprenditori a dare concretezza a queste idee che rappresentano il nuovo e il futuro che ci aspetta”.

Le domande di partecipazione al progetto dovranno pervenire entro le 13.30 di mercoledì 16 dicembre prossimo alla segreteria di Bergamo Sviluppo, in via Zilioli 2 a Bergamo, o essere spedite a bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it Dovranno essere accompagnate da un business plan dell’iniziativa imprenditoriale e dal curriculum vitae dei proponenti. Tutti i candidati dovranno effettuare un colloquio di selezione. Approfondimenti sul progetto e sulle modalità di accesso sono disponibili, oltre che sul sito dell’Incubatore e di Bergamo Sviluppo su www.facebook.com/incubatore.bergamo. Gli spazi dell’Incubatore si possono visitare su appuntamento.

Per ulteriori informazioni:

Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo – Segreteria dell’Incubatore – tel. 035 6224021 – email segreteria@incubatore.bergamo.it