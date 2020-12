Il Giornale dell’Arte incorona la GAMeC di Bergamo miglior museo dell’anno

Il Giornale dell’Arte incorona GAMeC miglior museo dell’anno. A darne notizia è l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti, che ha postato sul proprio profilo Facebook la prima pagina del giornale che ha assegnato il riconoscimento al museo d’arte contemporanea bergamasco.

“L’anno più duro per tutti i musei – ha scritto l’assessore comunale – ha messo in luce la capacità di resilienza, di reinventarsi on line, di relazione con il pubblico della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Grazie a Lorenzo Giusti, Giovanna Brambilla, Valentina Gervasoni, Sara Fumagalli, Manuela Blasi“.

Alla base della scelta dei critici ci sono le diverse iniziative lanciate da Gamec in questo 2020, nonostante la pandemia che ha azzerato quasi tutti gli eventi pubblici. Si pensi a Radio Gamec, concepita durante il lockdown di marzo-aprile con ospiti di primissimo piano e oggi ospitata dalle frequenze di Radio Popolare, oppure alle interessantissime mostre In the forest, even the air breathes e Ti Bergamo lanciate a ottobre.

Il Giornale dell’Arte è nato nel 1983 e ha sede a Torino. È un mensile dedicato esclusivamente alle notizie del mondo artistico.