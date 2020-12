Inizia dicembre e cambia il tempo. Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a vedere come saranno i cieli di Bergamo.

ANALISI GENERALE

Nella giornata di martedì l’alta pressione inizierà a venir scalfita dall’avvento di aria più fredda in arrivo dal nord Europa, ciò andrà determinando un generale aumento della nuvolosità su tutto il territorio e i primi deboli fenomeni sparsi, nevosi sino a quote basse sulle Alpi e sul Pavese in serata. Peggioramento del tempo che diverrà più diffuso da mercoledì, ove si attendono deboli nevicate ed episodi di mista a neve localmente sino a quote pianeggianti.

Martedì 1 dicembre 2020

Tempo Previsto: Nuvolosità che tenderà ad aumentare sin dal mattino con cieli attesi molto nuvolosi o coperti su tutta la regione per l’intera giornata. Deboli nevicate sono attese sulle Alpi Orobiche attorno agli 800 e 1000metri di quota durante il pomeriggio. In serata, deboli precipitazioni, nevose sino a quote prossime alla pianura, si attendono anche fra Piacentino e Pavese. Generalmente asciutto altrove.

Temperature: Temperature minime stazionarie, comprese fra -1 e +3°C in pianura. Massime anch’esse stazionarie comprese fra 6 e 8 gradi in pianura, in calo con valori fra 4 e 6° gradi sulla Pianura Pavese.

Mercoledì 2 dicembre 2020

Tempo Previsto: Giornata dal tempo freddo e perturbato con fenomeni, prevalentemente di debole intensità, che fra la notte e la mattinata si estenderanno anche alle restanti aree di pianura, nevosi sino a quote pianeggianti fra il Pavese, Piacentino, Cremonese, Cremasco, Bassa Bresciana e Mantovano occidentale. Pioggia prevalente con possibili episodi di mista a neve nelle restanti aree. Fenomeni in parziale esaurimento ovunque in serata.

Temperature: Temperature minime stazionarie, attorno agli 0 e +2°C in pianura. Massime in netto e generale calo non oltre i +4/+5°C nelle aree pianeggianti.

Giovedì 3 dicembre 2020

Tempo Previsto: Tempo in lieve miglioramento con ultime piogge sui settori orientali della regione prevalentemente al mattino. A seguire nuvolosità residua alternata a schiarite ma in un contesto generalmente asciutto su tutta la regione.

Temperature: Valori minimi stazionari compresi fra gli 0 ed i 2 gradi in pianura. Massime sempre contenute non oltre i 5 gradi.