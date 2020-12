Atalanta-Midtjylland, Le Iene, Il collegio e Montalbano: la tv del 1° dicembre

Per la prima serata in tv, martedì 1° dicembre alle 20.45 Canale5, Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky al numero 253 trasmetteranno la partita di calcio tra Atalanta e Midtjylland, valevole per la fase a gironi di Champions League.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La piramide di fango”: un uomo corre disperatamente su una bicicletta, fino a entrare in un cantiere. Con le ultime forze che gli restano, va a infilarsi in una grossa tubatura. È là che viene trovato cadavere, la mattina seguente. Cosa è successo?

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il collegio”. I ragazzi che hanno varcato i cancelli della quinta edizione sono stati catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori ancora andavano a scuola. L’obiettivo è superare l’esame di terza media…

Su Italia1 alle 21.25 verrà proposta una nuova puntata de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre , Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”; condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Seven Sisters”; su Rai5 alle 21.15 “The Founder”; su Iris alle 21.10 “Sentieri selvaggi” e su Italia2 alle 20.50 il film “Veronica Mars”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su La5 alle 21.15 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.