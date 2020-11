Solza, infortunio in cantiere: ferito un 42enne

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 30 novembre, verso le 13.50, in un cantiere edile in via Roma a Solza.

L’infortunato S. C., classe 1978 e residente a Medolago, stava eseguendo la casseratura di una trave posta ad altezza di circa tre metri stando su un cavalletto ad una altezza di circa 1,10 metri, quando, nello stringere con del fil di ferro i listelli che costituiscono la casseratura, sarebbe caduto a terra, forse a causa della perdita di equilibrio. Nessuno avrebbe assistito direttamente all’infortunio.

L’infortunato è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Prevenzione di Ats Bergamo ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Bonate e i carabinieri di Zogno.