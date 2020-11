I ragazzi della seconda e terza media che tornano a scuola salutano la zona rossa e il mese di novembre mentre inizia una nuova settimana. Con Maurizio Signani e il bollettino del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Il debole campo di alta pressione che lunedì favorirà una giornata di bel tempo su tutto il territorio lombardo, a partire da martedì inizierà a venire scalfito dall’arrivo di correnti più fredde ed instabili da nord. Questa irruzione d’aria fredda, attesa fra le giornate di martedì e mercoledì, sarà in grado di scavare un minimo di bassa pressione lungo l’Italia centrale, provocando un peggioramento del tempo atteso nella giornata di mercoledi anche per la Lombardia, unito ad un moderato e diffuso calo delle temperature.

Lunedì 30 novembre 2020

Tempo Previsto: Giornata di bel tempo su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni sin dal mattino e per l’intera giornata. Da segnalare solamente la possibilità di nebbie o banchi di nebbia nel Pavese durante le ore più fredde della giornata.

Temperature: Temperature minime in calo, comprese fra gli 0° ed i +4°C in pianura. Massime generalmente stazionarie attese fra gli 8 ed i 10°C.

Martedì 1 dicembre 2020

Tempo Previsto: Nuvolosità che tenderà ad aumentare sin dal mattino a partire dalle aree occidentali con cieli che quindi diverranno molto nuvolosi o coperti su tutta la regione entro la mattinata in un contesto generalmente asciutto.

Temperature: Temperature minime in ulteriore lieve calo, comprese fra -2 e 0°C in pianura, fra 2 e 4°C invece nei grandi centri urbani. Massime anch’esse in generale calo comprese fra 6 e 8gradi in pianura.

Mercoledì 2 dicembre 2020

Tempo Previsto: Giornata fredda e a tratti instabile con piogge di debole intensità che durante la mattinata si estenderanno a gran parte delle pianure meridionali. Nevicate, di debole intensità, sono attese oltre i 400 e 600metri di quota.

Temperature: Temperature minime stabili od in lieve aumento, comprese fra +2 e +4°C. Massime in generale calo su tutto il territorio, attese fra 4 e 6°C.