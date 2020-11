Coppa del Mondo di ciclocross, Lucia Bramati conquista il terzo posto fra le juniores

Lucia Bramati ha dominato sin qui la stagione italiana del ciclocross.

La 17enne di Canonica d’Adda ha saputo esportare la propria classe anche all’estero come dimostrato durante la prima tappa di Coppa del Mondo.

Sul difficile tracciato di Tabor la portacolori della Star Casinò ha saputo combattere per il podio a fianco delle migliori juniores di tutto il mondo, tagliando il traguardo con 1’05” di ritardo dall’inglese Zoe Backstedt.

La figlia d’arte ha infatti preceduto di undici secondi la lussemburghese Marie Schreiber confermando così i favori del pronostico.

Ottima prova anche per la trevigiana Beatrice Fontana che, al primo anno nella categoria, ha terminato le proprie fatiche in settima posizione.

In chiave orobica giornata difficile per la cenese Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) che fra le èlite non è andata oltre la quarantasettesima posizione finale, pagando due giri di ritardo dalla vincitrice Lucinda Brand.