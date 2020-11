Colpisce la compagna al volto ferendola: arrestato 44enne

Nella nottata di domenica il personale delle Volanti è intervenuto in via Moroni a Bergamo per una violenta lite all’interno di un appartamento.

Gli agente hanno accertato che poco prima C.M. J.A. nato nella Repubblica Domenicana, 44 anni, aveva aggredito con calci e pugni e minacciandola con un coltello la compagna, una cittadina boliviana, colpevole, a suo dire di avergli impedito, nel corso della serata, di rientrare in appartamento in quanto in stato di ubriachezza.

Dopo essere riuscito a entrare l’arrestato ha più volte colpito la donna, davanti ad un altro ospite della casa, minacciato a sua volta.

L’intervento degli agenti portava al fermo dell’uomo che nel frattempo si era portato in una camera da letto poggiando il coltello da cucina sul comodino.

La donna è stata trasportata in Ospedale per le cure del caso avendo riportato una lesione sopra il labbro e altre contusioni.

Il 44enne, che peraltro aveva già avuto precedenti condotte violente verso la donna tanto da risultare destinatario di un Divieto di avvicinamento alla stessa, è stato arrestato e giudicato con rito direttissimo nel corso del quale, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto la misura cautelare in carcere ed il rinvio del processo al 13 gennaio 2021.