Cocaina nascosta nell’astuccio dei chewing gum e tra la biancheria: pusher in manette

Un carabiniere libero dal servizio lo ha notato domenica mattina a Bergamo: circolava con fare sospetto a bordo della propria bici, all’altezza di via Stezzano. Dopo aver allertato i colleghi, lo ha seguito per un paio di chilometri, fermandolo con l’ausilio della pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Stezzano nel frattempo intervenuta.

Nel corso del successivo controllo l’uomo, un 56enne di origine marocchina, è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, già pronte per essere vendute, poste all’interno di un astuccio per chewing-gum nascosto nei pantaloni.

Gli ulteriori accertamenti, hanno consentito poi di individuare e perquisire l’abitazione dello stesso, al cui interno, mischiati con la biancheria, i militari hanno trovato ulteriori 80 grammi di cocaina, 15 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il denaro e lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo, condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto in attesa del giudizio direttissimo dinanzi al Gip del Tribunale di Bergamo.