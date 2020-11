Primo giorno di zona arancione per Bergamo e la Lombardia: vediamo sotto quale cielo col bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Beretta.

ANALISI GENERALE

Il centro di bassa pressione situato sul Mediterraneo centrale, responsabile in queste ultime ore di importanti precipitazioni che hanno interessato le regioni centro meridionali italiane e soprattutto la Sardegna, rimarrà attivo anche per buona parte della giornata di domenica, traslando verso l’Egeo nella giornata di lunedì 30 novembre. Al Nord Italia permangono invece condizioni di stabilità, dovute ad un promontorio anticiclonico che dall’atlantico si spinge fin verso il nord Europa lambendo di conseguenza anche la nostra regione. Con l’inizio del nuovo mese, assisteremo all’estensione dell’anticiclone delle Azzorre fin verso la Scandinavia, pilotando correnti fredde dalle regioni artiche verso l’Europa meridionale e di fatto interessando marginalmente anche la Lombardia con un progressivo calo termico, ma con generali condizioni di stabilità fatto salvo per la seconda parte di martedì e limitatamente al settore alpino. Possibile marcato peggioramento verso il prossimo fine settimana con piogge in pianura e nevicate su Alpi, Prealpi e Appennini.

Domenica 29 novembre 2020

Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi giornata perlopiù poco nuvolosa. In pianura al mattino cielo nuvoloso per nubi basse, banchi di nebbia sulla bassa padana in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Dal primo pomeriggio possibili soleggiamenti mentre al calare della sera, nuova formazione di foschia densa o banchi di nebbia specie sulla bassa pianura.

Temperature: Minime e massime in lieve aumento. Minime in pianura comprese tra 2/4°C, con valori attorno a 5°C in ambito metropolitano. Massime comprese tra 7/9°C con punte fino a 11°C in ambito metropolitano

Lunedì 30 novembre 2020

Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi poco nuvoloso per l’intera giornata. In pianura nella notte e al mattino irregolarmente nuvoloso per temporaneo passaggio di banchi nuvolosi o nebbia in dissolvimento nel corso della giornata. Dalla serata formazione di foschie dense e nebbie specie lungo le arterie stradali adiacenti ai corsi d’acqua della media e bassa pianura, con estese brinate

Temperature: Massime e minime in lieve calo.

Massime comprese tra 5/8 con valori leggermente inferiori nelle aree con nebbia persistente. Minime comprese tra -1/2°C con valori attorno a 3°C nelle aree urbane

Martedì 1 dicembre 2020

Tempo Previsto: Nella notte e al mattino poco nuvoloso ovunque. Nebbia sulle pianure con estese brinate. Dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa più compatta verso la serata specie a nord del fiume po’ con possibili brevi e deboli precipitazioni sulle Alpi di confine, settore orobico e localmente aree pedemontane. Neve oltre i 500/700 metri

Temperature: In calo. Valori massimi tra 4/7°C. Minime tra -2/1°C