Ncis Los Angeles, Johnny Stecchino o Cuccioli selvaggi? La tv del 29 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 29 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vite in fuga”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Maggio” e “Udo”. Nel primo, Claudio chiede aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Ed è in questo frangente che incontra Elio: un uomo di cui ci si può fidare…

Nel secondo, la Serravalle dopo aver scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub dove lavora Silvia, sente di essere arrivata ad una vera svolta nella sua indagine. Silvia chiede aiuto a Casiraghi, che anche stavolta sarà determinante per mantenere intatto il piano di copertura dei Caruana…

Su Canale5 alle 21.15 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Ampio spazio verrà dedicato a Diego Armando Maradona, morto due giorni fa, con tanti ospiti che lo ricorderanno. E poi ci sarà anche il confronto tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila. E sarà la prima volta che i due ex si troveranno l’una di fronte all’altro in televisione.

Tra i tanti ospiti della puntata ci saranno anche Paolo Brosio e la sua fidanzata Maria Laura De Vitis, i quali per la prima volta si troveranno di fronte a Diego Granese. Difatti quest’ultimo ha dichiarato di aver avuto un flirt con la ragazza nel periodo in cui Paolo Brosio ha vissuto nella casa del Grande Fratello Vip. E poi tanto spazio alla cronaca con il ‘caso Genovese’.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Incontri ravvicinati”: l’agente della D.I.A. Walter Anderson scompare nel nulla, mentre sta cercando d’identificare uno strano velivolo intercettato da un pilota della Marina…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Su La7 alle 20.35 l’appuntamento è con “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Johnny Stecchino”; su Italia1 alle 21.20 “World war Z”; su Rai4 alle 21.20 “Elle”; su La5 alle 20.45 “Un misterioso Babbo Natale”; su Iris alle 21.15 “Cape Fear – Il promontorio della paura” e s

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Cuccioli selvaggi – I cuccioli della Savana”. Un racconto straordinario dei primi mesi di vita dei cuccioli selvaggi che vivono in tre degli habitat più belli, ma anche più impegnativi del pianeta.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Big Bang Theory”.

