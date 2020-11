Istituto sant’Angela Merici: “Spazi riorganizzati e in sicurezza per il Covid”

“Poter contare su una struttura ampia ci permette di svolgere le attività in sicurezza nel rispetto delle disposizioni anti-Coronavirus”. Così suor Gemma Boschetto, coordinatrice della scuola primaria dell’Istituto Sant’Angela Merici, spiega come questa storica istituzione educativa di Bergamo ha riorganizzato i propri spazi per rispondere alle nuove esigenze dei suoi alunni a fronte della pandemia da Covid-19.

Gestita dalle Suore Orsoline, comprende una scuola dell’infanzia paritaria con sezione primavera, una scuola primaria paritaria e una scuola secondaria di I grado paritaria. Suor Gemma spiega: “In rispetto a quanto stabilito dall’ultimo DPCM, le lezioni fino alla prima media si stanno svolgendo in presenza, mentre gli studenti che frequentano la seconda e la terza della scuola secondaria di primo grado al momento effettuano la didattica a distanza. Tutto ciò che è attorno alla scuola – come gli incontri con i docenti e le famiglie – avviene online. Fin dagli inizi di marzo ci siamo attivati con una piattaforma che fosse il più possibile rispondente alle esigenze dei bambini nel rispetto della privacy dei dati caricati”.

Poi ci sono stati accorgimenti a livello logistico. La coordinatrice prosegue: “Per organizzarci stato utile poter contare sul supporto del Fondo Ricominciamo insieme della diocesi, mentre il provveditorato ci tiene aggiornati sulle ultime novità. Avere una struttura ampia ci permette di svolgere le attività in sicurezza nel rispetto delle disposizioni anti-Coronavirus: abbiamo riorganizzato gli spazi, le aule che precedentemente erano dedicate ai laboratori sono diventate aule abitate quotidianamente e questo ci ha consentito di distribuirci su più piani. Al tempo stesso, abbiamo messo in atto varie accortezze come l’areazione frequente e, il distanziamento e la raffigurazione di frecce sul pavimento per orientare gli spostamenti. Inoltre, la nostra scuola è dotata di spazi esterni molto belli con vista panoramica su Città Alta”.

L’istituto, dunque, è operativo mantenendo le peculiarità che lo contraddistinguono: “In tutti i plessi – conclude suor Gemma – al centro dell’attenzione c’è la singola persona: gli insegnanti hanno sempre di fronte un gruppo classe ma il loro compito è accompagnare la crescita di ogni alunno nella consapevolezza che ognuno ha percorsi, ritmi e tempi diversi. È la sfida di un educatore, ma veder fiorire queste unicità è una grande soddisfazione e il progetto educativo ci aiuta a raggiungere questo obiettivo. Ogni anno individuiamo un valore che accomuna i tre plessi come un filo rosso e accompagna lo svolgimento delle diverse attività”.