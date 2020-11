Coronavirus, in Italia processati 176.934 tamponi: 20.648 nuovi casi e 541 vittime

Sono 20.648 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

In forte calo il numero dei tamponi processati, 176.934 contro i 225.940 di sabato quando i positivi erano stati 26.323.

Dai 686 morti di sabato si scende a 541 vittime.

Sono 13.642 i guariti/dimessi, mentre sono 6.463 in più le persone attualmente positive: complessivamente sono 795.771.

Guardando ai risultati regionali, in attesa di capire il numero di tamponi, la Lombardia registra 3.203 nuovi positivi: 2.617 in Veneto, 2.022 in Campania, 2.021 in Piemonte, 1.993 nel Lazio.