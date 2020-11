“Ci sono i ladri in casa sua”: finto carabiniere tenta di truffare un anziano

Nella mattinata di sabato (28 novembre) una volante della questura è intervenuta in via Pescaria per una tentata truffa. Una persona anziana, 80 anni, è stata avvicinata nei pressi dell’istituto Don Orione da un soggetto che, mostrando un tesserino, asseriva di essere un carabiniere.

Lo stesso ha riferito all’uomo che i colleghi stavano intervenendo per un furto nel suo appartamento. L’anziano, preoccupato, dopo essersi messo alla guida della propria autovettura dove ha fatto salire il finto carabiniere, è giunto in abitazione dove ha trovato un altro uomo ad attenderli.

Dopo averlo convinto ad aprire la porta l’anziano è stato distratto da uno dei due mentre l’altro è entrato in casa.

In quel momento la vittima si è messo in contatto con la moglie. Il finto carabiniere si è fatto passare il telefono per parlare con la donna, ma la chiamata ha convinto i due truffatori a fuggire senza, apparentemente, asportare niente dall’appartamento.

“Rinnoviamo – spiega la Questura – la nostra raccomandazione verso le persone, specialmente anziane, a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine attraverso il 112 ma anche ai familiari o ai vicini avvisandoli di quanto sta accadendo”.