Caccia al miglior giovane traduttore d’Europa: in gara 5 studentesse del Falcone

Anche quest’anno il Liceo Linguistico “G. Falcone” di Bergamo è stato selezionato per partecipare a Juvenes Translatores, concorso di traduzione per studenti di diciassette anni organizzato dalla Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea.

Giovedì 26 novembre nel laboratorio linguistico dell’istituto, 5 studentesse si sono cimentate nella prova di traduzione che si è svolta online in contemporanea in tutti i paesi dell’Unione Europea e che è diventata un’occasione davvero imperdibile per il Liceo, che si può fregiare del titolo di Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo.

Luna Labollita e Giulia Maria Vanotti della 4E hanno affrontato la traduzione dal tedesco, mentre Mariarita Singh di 4E, Giulia Bolognini e Laura Cattaneo di 4D hanno tradotto rispettivamente dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo.

In questo periodo di didattica a distanza per gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, le studentesse sono state autorizzate dal Dirigente Scolastico Gloria Farisè a recarsi a scuola per partecipare al concorso, in considerazione dell’importanza dell’iniziativa e del valore che la competenza di mediazione linguistica riveste nel percorso di studi di coloro che frequentano il liceo linguistico.

La Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea designerà una traduzione vincente per ciascuno dei paesi dell’UE e i vincitori saranno invitati a una cerimonia di premiazione, che si terrà a Bruxelles nella primavera del 2021.

L’augurio è che le cinque studentesse possano distinguersi come hanno fatto in precedenza altre due alunne del Liceo Falcone, Carolina Zanchi, vincitrice italiana dell’edizione del 2016, e Olga Evelina Burrone, la cui traduzione ha ottenuto una menzione speciale lo scorso anno scolastico.