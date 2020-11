Atalanta in ansia per Gollini: nuovo infortunio al ginocchio sinistro già operato

L’apprensione è tanta perchè il ginocchio dolorante è lo stesso operato ad agosto dopo la partita contro l’Inter: Pierluigi Gollini è stato costretto ad abbandonare il campo al 66esimo di Atalanta-Hellas Verona, dopo non essere riuscito ad opporsi al rigore di Miguel Veloso che ha portato in vantaggio gli scaligeri.

La risonanza magnetica, allora, parlò di lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio sinistro: niente Psg, e rientro tra i pali solo una settimana fa a Cesena contro lo Spezia.

L’azione incriminata è quella che ha portato al penalty per l’Hellas: Zaccagni, atterrato da Toloi, finisce sul ginocchio sinistro di Gollini, in uscita. Dopo la trasformazione di Veloso, il numero 95 ha chiesto il cambio, uscendo dal campo scuro in volto e zoppicante.

L’Atalanta incrocia le dita e spera che non sia nulla di grave: difficile, in ogni caso, pensare di vederlo già in campo martedì in Champions League contro il Midtjylland.

Nelle prossime ore l’estremo difensore sarà sottoposto ad esami approfonditi che chiariranno l’entità dell’infortunio.