Aggredisce il proprietario dell’auto che stava tentando di rubare: arrestato

La scorsa notte, i militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo, 30enne già noto per precedenti vari, il quale, sorpreso a rubare un’auto, ha anche aggredito il proprietario.

Attorno alle 21 di sabato 28 novembre i militari della sezione Radiomobile di Bergamo, nel corso di un servizio di controllo del territorio teso a contrastare i reati contro il patrimonio, sono intervenuti in centro città a Bergamo all’altezza di via Paleocapa.

Qui un uomo di origine tunisina stava tentando di rubare una Fiat 500 S: lo stesso, dopo aver rotto il finestrino anteriore dell’auto, è stato però sorpreso dal proprietario, un 49enne di Villongo, che nel tentativo di allontanarlo è stato minacciato e aggredito con una grossa bottiglia di vetro.

Solo l’arrivo dei figli della vittima ha fatto desistere il malintenzionato che, nel tentativo di fuga, è stato raggiunto e bloccato dai militari dell’Arma.

Condotto in caserma e sottoposto ad ulteriori accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per rapina, in attesa del giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Bergamo.