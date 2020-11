Myss Keta a Radio Gamec e il galà per il compleanno di Donizetti: gli eventi online del week-end

Con le restrizioni anti-Covid, anche la provincia di Bergamo è stata inserita nella zona rossa. Le iniziative sul territorio, dunque, sono sospese, cinema, teatri e musei sono chiusi e non vi sono in programma eventi dal vivo.

Vengono promossi, però, spettacoli e iniziative online: la partecipazione in presenza sicuramente è un’altra cosa, ma in questo periodo la tecnologia può aiutarci a fruire di queste opportunità in una modalità alternativa.

Anzichè proporre i nostri articoli relativi agli eventi del week-end in città e in provincia, raccogliamo alcuni spunti relativi agli appuntamenti online organizzati da realtà di Bergamo e provincia sabato 28 e domenica 29 novembre.

Sabato 28 novembre appuntamento ad Arnosto per la settima puntata di Radio GAMeC PopUp, dedicata al rapporto tra i giovani e l’arte.

Ospite della giornata la rapper Myss Keta, con cui si affronterà il tema della libertà di espressione, dell’underground e della liberazione dai tabù e che presenterà il suo nuovo EP Il cielo non è un limite, uscito il 13 novembre per Island Records/Universal Music Italia.

Interverranno anche la giornalista e scrittrice Simonetta Sciandivasci e il Direttore della GAMeC Lorenzo Giusti, che racconterà al pubblico il progetto Aula Magna, un ciclo di incontri online dedicati a studenti e adulti sul rapporto tra arte ed educazione civica che si svolgeranno tutti i sabati alle 10 sulle piattaforme digitali del museo, proprio a partire dal 28 novembre.

Giusti condividerà inoltre le novità della sedicesima Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci – l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani di cui è Presidente – che si terrà sabato 5 dicembre in un’edizione ibrida online e offline.

Radio GAMeC PopUp è l’evoluzione di Radio GAMeC, il progetto nato durante l’emergenza sanitaria sui canali social della Galleria e riconosciuto dall’UNESCO come una delle migliori iniziative museali al mondo nate durante il lockdown.

Grazie alla collaborazione con PopUp e Radio Popolare, ogni sabato dalle 14.30 alle 16.00 in diretta sulle frequenze FM di Radio Popolare, Alberto Nigro e Andrea Frateff-Gianni – storici conduttori di Pop Up Live – danno vita a una trasmissione itinerante con uno studio mobile a bordo di un camper che attraversa i luoghi simbolodi Bergamo e della sua provincia.

In un’ora e mezza di trasmissione tra musica e parole, i conduttori, grazie all’intervento di numerosi ospiti, entrano in contatto con gli abitanti del territorio bergamasco, gettando ponti culturali con altre comunità in Italia e nel resto del mondo.

Tutti gli appuntamenti saranno in diretta streaming sul sito web di Radio Popolare e disponibili successivamente in podcast sul sito di Radio Popolare e su quello della GAMeC.

Da ogni puntata sarà inoltre ricavato un breve radio documentario che potrà essere riascoltato all’interno delle sale del museo dedicate alla mostra Ti Bergamo – Una comunità. Radio GAMeC PopUp permetterà così ai visitatori dell’esposizione di spalancare virtualmente all’interno della Galleria una serie di finestre “pop up” su Bergamo e sul mondo.

Sabato 28 novembre alle 16 sulla pagina Facebook di Fumetti in Streaming si terrà la premiazione della quinta edizione del concorso per sceneggiatori emergenti “Dedicato a… Ade Capone”.

Sabato 28 novembre dalle 17 alle 19 sulla piattaforma GMeet sarà possibile partecipare a un incontro on line con gli Amici dell’Orto Botanico di Bergamo per capire l’importanza di partire con il piede giusto nella realizzazione di un orto biologico.

L’iniziativa è organizzata dall’Orto Botanico di Bergamo in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Orto Valle della Biodiversità. Il programma prevede: saluti istituzionali di Marzia Marchesi, Assessora al Verde Pubblico del Comune di Bergamo; introduzione di Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto Botanico di Bergamo “Cosa fare e cosa raccogliere nell’Orto Invernale”; e intervento di Marco Zonca, agronomo, collaboratore dell’Orto Botanico. La preparazione del terreno, la concimazione, la scelta delle colture.

Sabato 28 novembre a partire dalle 20 sulla web tv del Donizetti Opera verrà riproposta la visione dello spettacolo “Marino Faliero“, azione tragica in tre atti di Giovanni Emanuele Bidera e Agostino Ruffini; musica di Gaetano Donizetti; prima esecuzione: Parigi, Théâtre Italien, 12 marzo 1835; edizione rivista sui materiali autografi a cura di Maria Chiara Bertieri – Fondazione Donizetti.

“Marino Faliero” è un’opera della piena maturità artistica di Donizetti: fu espressamente scritta nel 1835 per Parigi, quando Donizetti vi mise piede per la prima volta. Il compositore bergamasco fu chiamato a rappresentare ‒ insieme con Bellini ‒ la generazione dei giovani compositori italiani di successo nella maggior capitale teatrale europea Al Théâtre Italien, di cui Rossini era di fatto il consulente musicale, essi presentarono rispettivamente Marino Faliero e I Puritani, due opere nelle quali le componenti politiche sono fortemente presenti. A Parigi avevano trovato ospitalità parecchi profughi italiani, di fede mazziniana, e i cartelloni del Théâtre Italien rispecchiavano anche questa immagine d’Italianità: nel 1834 vi avevano debuttato il libertario Ernani di Gabussie, Il bravo del carbonaro milanese Marliani; l’anno dopo, due esuli mazziniani come Agostino Ruffini e Carlo Pepoli furono coinvolti nella stesura dei libretti l’uno di Marino Faliero, l’altro di I Puritani. Partitura ricca ed elaborata, ribelli che affrontano eroicamente il martirio, grandi pagine collettive e corali (il Popolo): non stupisce che Marino Faliero sia stata opera prediletta da Giuseppe Mazzini, che vi vide il primo passo verso un teatro musicale impegnato, in grado di proporsi come grande palestra educativa per il riscatto degli Italiani.

Domenica 29 novembre, a partire dalle 20 sulla Donizetti Web TV verrà trasmesso un concerto di gala per festeggiare il compleanno di Gaetano Donizetti. Cristina Parodi e Francesco Micheli presentano una serata fuori programma dal Teatro Donizetti con gli artisti del festival Donizetti Opera impegnati in pagine celebri del compositore bergamasco.

Si può acquistare l’evento o abbonarsi per guardare tutto il palinsesto accedendo al sito https://donizetti.org/tv

Domenica 29 novembre alle 16 sulla pagina del Museo delle Storie di Bergamo prenderà il via l’edizione online di “Un museo al mese”. Il 29 novembre, il 13 e il 27 dicembre vengono proposti tre appuntamenti digitali in preparazione delle feste natalizie! In compagnia di Fausta Bettoni, referente dei servizi educativi per bambini, adulti e famiglie, incontreremo tre personaggi vissuti a Bergamo tra Cinquecento e Ottocento…e poi dei laboratori speciali ci permetteranno di creare biglietti, decorazioni e dolcezze da condividere con la propria famiglia.

Il video sarà pubblicato sulla pagina Facebook e su Youtube del Museo delle Storie alle 16.