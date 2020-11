“Sono molto contenta di questo riconoscimento che premia il Comune di Bergamo per l’intervento progettuale, partito nel febbraio 2019 durante il precedente mandato, relativo all’area verde di Via Mascagni a Longuelo, un luogo, così esposto al rischio di allagamenti e di eventi alluvionali conseguenti alle intense piogge come buona parte del quartiere”. Esprime la sua soddisfazione l’Assessore al Verde pubblico Marzia Marchesi per il riconoscimento nell’ambito del premio “La Città per il verde”, un’iniziativa della casa editrice Il Verde Editoriale di Milano per dare visibilità a tutti quegli interventi in cui gli spazi aperti di nuova realizzazione, o le trasformazioni urbanistiche dei quartieri industriali, hanno reso migliore la qualità di vita delle città.

“Faccio i miei complimenti ai progettisti – aggiunge – che hanno rispettato pienamente il duplice mandato di risolvere le problematiche di carattere idrogeologico e idraulico cui l’area è soggetta e, al tempo stesso, riqualificarne l’aspetto paesaggistico-naturalistico, incrementandone la fruibilità da parte della cittadinanza”.

Il progetto dell’area verde di Via Mascagni è stato effettuato in due fasi, la prima rivolta alla risoluzione delle problematiche di carattere idrogeologico e idraulico, la seconda più orientata alla riqualificazione agronomica e paesaggistico-naturalistica dell’area.

“Per porre rimedio a tutte le criticità si è scelto di seguire una filosofia progettuale volta ad incrementare la resilienza dell’area ai fenomeni in atto attraverso la sinergia tra aspetti ingegneristici e naturalistici. – racconta Dario Fumagalli di TETHYS, società che ha gestito la progettazione e la direzione dei lavori – È stata dunque realizzata una vasca di laminazione interrata, a celle modulari e componibili capaci di creare un volume di accumulo e al tempo stesso di disperdere le acque raccolte nel sottosuolo.

Il giardino è stato inoltre dotato di un “rain garden”, integrato al di sotto dell’area gioco, una superficie naturale capace di infiltrare e accumulare le acque di pioggia, favorendo il loro naturale smaltimento nel sottosuolo”.

La riqualificazione è stata completata con la creazione di una nuova piazza di forma ovale contornata da panche su due livelli a creare un piccolo anfiteatro, la posa di arredi quali tavoli e panche posti al di sotto di nuove pergole e dell’area gioco, realizzata solo da tronchi di legno naturale di robinia e rappresenta una palestrina per il gioco e l’equilibrio.

Infine, sono state posate oltre 900 specie vegetali, tra nuove alberature, arbusti, rampicanti ed essenze che, grazie alle fioriture e i colori ad esse associate, contribuiscono a incrementare la qualità estetica e naturalistica dell’area.