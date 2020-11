Nell’ultimo giorno da zona rossa, ecco le previsioni del tempo del Centro Meteo Lombardo curate da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Sul mar Mediterraneo occidentale è presente un’area di bassa pressione che tra sabato e domenica si sposterà verso levante, portando un generale peggioramento del tempo sulle regioni centro-meridionali. Sulla Lombardia invece proseguiranno condizioni di tempo stabille, ma con la presenza di qualche inversione termica in pianura. All’inizio della prossima settimana condizioni di tempo ancora stabile ma con tendenza a graduale calo termico per l’ingresso di aria un po’ più fredda dai quadranti nord-orientali.

Sabato 28 novembre 2020

Tempo Previsto: In pianura e sull’area appenninica presenza di nebbie o nubi basse in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata; locali piovaschi o pioviggini in mattinata nel pavese.

Sui restanti settori bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime in lieve aumento (0/3°C), massime stazionarie (7/10°C, valori leggermente inferiori nelle aree nebbiose).

Domenica 29 novembre 2020

Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi condizioni di bel tempo. Altrove cielo molto nuvoloso in mattinata, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio e in serata con qualche temporanea schiarita specie sui settori orientali.

Temperature: Minime in aumento (3/6°C), massime in lieve aumento (9/11°C).

Lunedì 30 novembre 2020

Tempo Previsto: In pianura e sulla fascia pedemontana cielo generalmente nuvoloso con possibili banchi di nebbia nelle ore notturne in graduale dissolvimento, altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime stazionarie (3/6°C), massime in lieve calo (8/10°C).